Nato Mattis stellt US-Beistandsverpflichtung nicht infrage

US-Verteidigungsminister James Mattis beim Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel (Imago)

US-Verteidigungsminister Mattis hat klargestellt, dass er mit seiner Drohung an die Nato-Partner die Beistandsverpflichtung seines Landes nicht infrage stellt.

Washington stehe felsenfest zu Artikel 5 und den daraus resultierenden Aufgaben, sagte Mattis zum Abschluss des Nato-Verteidigungsministertreffens in Brüssel. Gestern hatte er erklärt, dass die Vereinigten Staaten ihre Unterstützung für die Nato-Partner zurückfahren könnten, wenn diese ihre Verteidigungsausgaben nicht erhöhten. Dazu sagte der SPD-Politiker Arnold, er halte es für abenteuerlich, zwei Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung in den Verteidigungsetat zu stecken. In der "Neuen Osnabrücker Zeitung" plädierte er stattdessen dafür, zu klären, welche Fähigkeiten Deutschland und andere Partner jeweils in das Bündnis einbringen könnten.