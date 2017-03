Die Nato will in den kommenden Jahren mit drei Milliarden Euro ihre Satelliten und Informationstechnologie modernisieren.

Damit werde auf Bedrohungen wie Hacker-Angriffe und iranische Raketen reagiert, sagte ein Nato-Sprecher in Brüssel. Allein 1,7 Milliarden Euro sollen in die Satellitenkommunikation fließen, um Bodentruppen, Schiffe und Drohnen besser unterstützen zu können. Außerdem würden das Computersystem für die Raketenabwehr erneuert und die 32 Hauptstandorte des Bündnisses besser gegen Cyber-Angriffe geschützt. In den vergangenen drei Jahren hat die Nato nach eigenen Angaben eine Verdreifachung verdächtiger Aktivitäten in ihrem Netzwerk beobachtet. Die neuen Investitionspläne müssen noch von den 28 Nato-Staaten abgesegnet werden.