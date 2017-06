Die Verteidigungsminister der Nato-Staaten beraten heute über eine mögliche Truppen-Aufstockung in Afghanistan.

In Brüssel war im Vorfeld von möglicherweise rund 15.800 Soldaten die Rede. Zuletzt standen lediglich etwa 12.000 Soldaten für den Einsatz zur Ausbildung afghanischer Verbände zur Verfügung. Die Sicherheitslage in Afghanistan hat sich seit dem Ende des internationalen Kampfeinsatzes im Jahr 2014 erheblich verschlechtert. Nato-Generalsekretär Stoltenberg will bei dem Treffen in der belgischen Hauptstadt auch neue Zahlen zu den Verteidigungsausgaben der Bündnisstaaten vorstellen. US-Präsident Trump dringt auf eine deutliche Erhöhung.