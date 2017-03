Zum ersten Mal in diesem Jahr tagt heute der NATO-Russland-Rat.

Vertreter der 28 NATO-Staaten und Russlands kamen am Vormittag im NATO-Hauptquartier in Brüssel zusammen. Bei den Gesprächen geht es um die Lage in der Ukraine und in Afghanistan sowie den Terror. Außerdem soll geklärt werden, wie verhängnisvolle Missverständnisse zwischen den Armeen beider Seiten vermieden werden könnten.



Der NATO-Russland-Rat gilt als das wichtigste Forum für Gespräche zwischen dem westlichen Militärbündnis und Moskau. Er wurde vor rund 15 Jahren gegründet, um Vertrauen zu bilden. Wegen des Ukrainekonflikts wurde der Dialog allerdings zwischenzeitlich ausgesetzt.