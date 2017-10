Die Nato hat Russland einen Verstoß gegen die gemeinsamen Transparenzregeln für Militärmanöver vorgeworfen.

Die jüngste Übung "Sapad" sei nach Einschätzung der Alliierten deutlich größer gewesen als angekündigt, sagte Generalsekretär Stoltenberg nach einem Treffen des Nato-Russland-Rats in Brüssel. Zudem habe die Regierung in Moskau auch über das Manövergebiet ursprünglich andere Angaben gemacht. Konkrete Zahlen nannte Stoltenberg nicht. Nato-Experten schätzen die Zahl der an dem Manöver beteiligten russischen Soldaten auf bis zu 80.000. Moskau hatte sie mit 12.700 angegeben.