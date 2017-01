Nato Stoltenberg begrüßt Bekenntnis des US-Verteidigungsministers

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg (DPA / EPA / OLIVIER HOSLET)

Nato-Generalsekretär Stoltenberg hat das Bekenntnis von US-Verteidigungsminister Mattis zum transatlantischen Bündnis begrüßt.

Mattis sei ein großer Nato-Freund und kenne die Werte der Gemeinschaft genau, sagte Stoltenberg der "Bild"-Zeitung nach einem Telefonat mit dem Minister. Dieser hatte in dem Gespräch seine Verbundenheit mit der Nato betont. Ein Vertreter des Pentagon sagte in Washington, Mattis habe bewusst an seinem ersten Arbeitstag den Kontakt zu Stoltenberg gesucht, um die Bedeutung hervorzuheben, die er der Nato beimesse.



US-Präsident Trump hatte die Nato vor seiner Amtsübernahme als überholt bezeichnet.