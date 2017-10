Der Atomstreit mit Nordkorea erfordert nach den Worten von Nato-Generalsekretär Stoltenberg eine globale Antwort.

Es müsse internationaler Druck auf das nordkoreanische Regime ausgeübt werden, damit man zu einer friedlichen Lösung komme, erklärte er. Stoltenberg sprach in Tokio mit dem japanischen Ministerpräsidenten Abe über ein gemeinsames Vorgehen. Er will auch in Südkorea Gespräche über das Thema führen. Abe nannte die nordkoreanischen Raketen eine Gefahr für die internationale Gemeinschaft.