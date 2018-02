Nato-Generalsekretär Stoltenberg hat an die künftige Bundesregierung appelliert, die Verteidigungsausgaben weiter zu erhöhen.

Er begrüße es, dass Deutschland die Kürzungen gestoppt und bereits mit einer Steigerung des Wehretats begonnen habe, sagte Stoltenberg in Brüssel. Berlin müsse diesen Kurs in Richtung des Nato-Ausgabenziels von zwei Prozent der Wirtschaftsleistung fortsetzen. Um das Thema soll es auch bei dem morgen in Brüssel beginnenden Treffen der Nato-Verteidigungsminister gehen.



Stoltenberg äußerte sich auch zur geplanten stärkeren Verteidigungs-Zusammenarbeit der EU-Staaten. Solange diese ergänzend zur Nato betrieben werde, sehe er die Pläne positiv.

Diese Nachricht wurde am 13.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.