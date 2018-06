Wegen der Meinungsverschiedenheiten zwischen den USA und Europa sieht NATO-Generalsekretär Stoltenberg den Fortbestand des Militärbündnisses in Gefahr.

Es sei nicht in Stein gemeißelt, dass die transatlantische Bindung ewig überleben werde, sagte Stoltenberg in London. Er glaube aber, dass man sie erhalten könne. Alle Seiten müssten sich weiterhin für eine regel-basierte Ordnung einsetzen, um multi-nationale Institutionen wie die NATO zu schützen. Durch viele Faktoren wie Terrorismus, Massenvernichtungswaffen und Cyber-Angriffe sei die globale Sicherheitslage so unvorhersehbar wie seit Generationen nicht mehr.

