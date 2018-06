NATO-Treffen in Brüssel

Die NATO-Länder wollen künftig mehr Geld für ihr Militär ausgeben.

Darauf einigten sich die Verteidigungsminister der Bündnisstaaten bei einem Treffen in Brüssel. Es gehe nicht um neue Truppen, sondern darum, die Reaktionsfähigkeit der bestehenden Truppen zu verbessern, sagte NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Bis 2020 sollen je 30 Einheiten von Heer, Luftwaffe und Marine so trainiert und ausgerüstet werden, dass sie in einer Krisensituation innerhalb von 30 Tagen einsatzbereit wären. Insgesamt habe die Allianz nach vielen Jahren der schrumpfenden Wehr-Etats die Trendwende geschafft. Es müsse aber noch mehr getan werden, betonte Stoltenberg.



Bundesverteidigungsministerin von der Leyen erklärte, Deutschland stehe hinter dem Ziel, langfristig zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für militärische Zwecke auszugeben. Darauf bestehen besonders die USA. Sie zahlen bisher mehr als zwei Drittel der Verteidigungsausgaben der Allianz. Hintergrund der Aufrüstung ist die Politik Russlands, die von einigen NATO-Staaten als aggressiv empfunden wird.

