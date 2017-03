US-Außenminister Tillerson hat beim Treffen mit seinen Nato-Kollegen mehr Engagement des Bündnisses im Kampf gegen den Terrorismus gefordert.

Tillerson sagte in Brüssel, insbesondere müsse man sich verstärkt auf die Cyberabwehr konzentrieren. Die Terrormiliz IS etwa nutze das Internet zunehmend als mächtiges Instrument für die Rekrutierung und Propaganda. Man müsse überlegen, wie man dem aggressiv begegnen könne. Zuvor hatte Tillerson die Forderung der USA bekräftigt, dass alle Nato-Staaten bis 2024 mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben müssten. Er sehe diesen Richtwert als verbindliches Ziel an, um die Missionen erfüllen zu können.