Nato-Treffen Von der Leyen setzt auf weiteres Engagement der USA

Die NATO-Verteidigungsminister treffen sich heute in Brüssel. (dpa / picture alliance / Leon Neal)

Verteidigungsministerin von der Leyen hat die Bereitschaft der europäischen Nato-Staaten bekräftigt, eine größere Verantwortung in dem Militärbündnis zu übernehmen.

Die Europäer müssten mehr für ihre Sicherheit tun, sagte von der Leyen im ZDF vor dem Treffen der Nato-Verteidigungsminister in Brüssel. Deutschland habe bereits reagiert und stelle mehr Geld für die Bundeswehr bereit. An dem Treffen in Brüssel wird auch der neue US-Verteidigungsminister Mattis teilnehmen. - Die USA fordern von den europäischen Nato-Mitgliedern mehr Anstrengungen, um das sogenannte Zwei-Prozent-Ziel zu erreichen. Es sieht vor, dass alle Bündnispartner ihre Verteidigungsausgaben bis 2024 auf mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts steigern.