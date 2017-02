Nato Trump spricht von starker Unterstützung für die Nato

Eine Flagge der NATO am Hauptquartiers in Brüssel. (dpa / Daniel Naupold)

US-Präsident Trump hat der Nato in einer Rede vor dem Zentralkommando der amerikanischen Streitkräfte seine Unterstützung zugesichert.

Zugleich wiederholte er in Tampa im Bundesstaat Florida seine Forderung, dass alle Bündnispartner ihren finanziellen Verpflichtungen nachkommen müssten. Zuvor hatte sich Trump in einem Telefonat mit Nato-Generalsekretär Stoltenberg zu dem Militärbündnis bekannt und für Ende Mai erstmals ein Treffen mit den Alliierten in Brüssel angekündigt. - Noch vor wenigen Wochen hatte der US-Präsident die Nato in der jetzigen Form als obsolet bezeichnet. Bei den 27 Bündnispartnern herrscht deshalb Verunsicherung.