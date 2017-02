Nato Uhl (CSU): Müssen Nato weiterentwickeln und mehr investieren

Der CSU- AbgeHans-Peter Uhl, CDU/CSU-Bundestagsfraktion (picture alliance/dpa/Bernd von Jutrczenka)

Der CSU-Bundestagsabgeordnete Uhl unterstützt Forderungen nach einer Reform der Nato.

Man müsse das Bündnis weiterentwickeln und mehr investieren, sagte Uhl im Deutschlandfunk. Der deutsche Finanzierungsbeitrag in Höhe von 1,2 Prozent des Bruttoinlandsproduktes sei zu niedrig. Zugleich mahnte der CSU-Politiker, der auch Mitglied im Verteidigungsausschuss ist, eine bessere Zusammenarbeit an. Es gebe bei den Rüstungsausgaben in Europa einen unerträglichen Wildwuchs.



Verteidigungsministerin von der Leyen trifft heute ihren neuen US-Kollegen Mattis in Washington. Der frühere General Mattis hatte die Beziehungen der USA zur Nato als "unerschütterlich" bezeichnet. Präsident Trump hatte seinerseits wiederholt die Zusammenarbeit und Finanzierung der Allianz kritisiert.