Die Nato will ihr neues Logistik-Kommando in Deutschland ansiedeln.

Man nehme das Angebot der Bundesrepublik an, das geplante Hauptquartier für schnelle Truppen- und Materialtransporte in Ulm in Baden-Württemberg anzusiedeln, hieß es aus Kreisen der Nato. Details zum Aufbau der neuen Einheit würden noch vor dem Treffen der Verteidigungsminister der Allianz in der nächsten Woche diskutiert.



Mit der Stärkung ihrer Kommando- und Streitkräftestruktur reagiert die Nato auf die Außenpolitik Russlands, die im Bündnis und vor allem von dessen östlichen Mitgliedsstaaten als aggressiv wahrgenommen wird - etwa wegen der Annektion der Krim.

