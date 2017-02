Nato US-Drohung gegen Bündnispartner ruft Widerstand hervor

Der verteidigungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Rainer Arnold. (picture alliance / dpa / Maurizio Gambarini)

Die Forderung der USA nach mehr Ausgaben für die Verteidigung stößt in der SPD auf Widerstand.

US-Verteidigungsminister Mattis hatte gestern gesagt, dass die Vereinigten Staaten ihr Engagement in der Nato zurückfahren würden, sollten die Bündnispartner ihre Investitionen nicht erhöhen. Gefordert wird, zwei Prozent der Wirtschaftsleistung dafür aufzubringen. Deutschlands Quote lag zuletzt bei 1,2 Prozent. Der verteidigungspolitische Sprecher der Sozialdemokraten, Arnold, sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, eine so große Erhöhung halte er für abenteuerlich. Die Zwei-Prozent-Regel sei eher für schwächere Volkswirtschaften geeignet, so Arnold.



Bundesverteidigungsministerin von der Leyen, CDU, nannte Mattis' Forderung plausibel. Es sei nicht fair, dass die Amerikaner doppelt so viel leisteten wie alle Europäer zusammen, sagte sie im ARD-Fernsehen.