Nato US-Drohung gegen Bündnispartner ruft Widerstand hervor

Der frühere Umweltminister Jürgen Trittin (Bündnis 90/Die Grünen) (picture alliance / dpa / Bernd Thissen)

In Deutschland stoßen Forderungen der USA nach mehr Ausgaben für die Verteidigung auf Widerspruch.

Der Grünen-Politiker Trittin warf der Regierung in Washington Erpressung vor. Die Nato-Europäer gäben derzeit fast dreimal so viel Geld für Verteidigung aus wie Russland, sagte er im Deutschlandfunk. Da könne man ruhig selbstbewusster auftreten. Die USA drohen damit, ihr Engagement im Bündnis zurückzufahren, sollten die anderen Nato-Mitglieder auch künftig nicht, wie vereinbart, zwei Prozent ihrer Wirtschaftsleistung für Verteidigung aufwenden. Trittin plädierte für einen Ausbau der Entwicklungshilfe. Das sei sinnvoller, als Geld in Panzer zu investieren, die dann irgendwo in Osteuropa herumstünden. Der verteidigungspolitische Sprecher der Sozialdemokraten, Arnold, sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, für Deutschland würde die US-Forderung fast eine Verdoppelung der Ausgaben bedeuten. Das halte er für abenteuerlich. Bundesverteidigungsministerin von der Leyen indes nannte die amerikanischen Forderungen berechtigt und sprach von einem Gebot der Fairness.



Heute geht es beim Treffen der Nato-Verteidigungsminister in Brüssel um die künftige Strategie des Bündnisses in Osteuropa.