Nato US-Drohung gegen Bündnispartner ruft Widerstand hervor

Jürgen Trittin, Bündnis 90/Die Grünen (picture alliance / dpa / Bernd Thissen)

Der verteidigungspolitische Sprecher der SPD im Bundestag, Arnold, hält es nicht für sinnvoll, zwei Prozent der bundesdeutschen Wirtschaftsleistung für die Verteidigung auszugeben.

Arnold sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, dies würde fast eine Verdoppelung der Ausgaben bedeuten. Das halte er für abenteuerlich. Die Zwei-Prozent-Regel sei eher für schwächere Volkswirtschaften geeignet. US-Verteidigungsminister Mattis hatte gestern gedroht, dass die Vereinigten Staaten ihr Engagement in der Nato zurückfahren könnten, wenn die Bündnispartner nicht mehr investierten.



Der Grünen-Politiker Trittin warf Washington deshalb Erpressung vor. Er sagte im Deutschlandfunk, besser wäre ein Ausbau der Entwicklungshilfe - statt Geld in Panzer zu investieren, die dann irgendwo in Osteuropa herumstünden.



Verteidigungsministerin von der Leyen dagegen sieht die Forderung der USA als berechtigt an und sprach von einem Gebot der Fairness.