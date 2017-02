Nato US-Verteidigungsminister Mattis in Brüssel erwartet

US-Verteidigungsminister Mattis fliegt zum Nato-Treffen nach Brüssel. (dpa/picture alliance/Ralf Hirschberger)

Die Nato-Verteidigungsminister kommen heute erstmals mit ihrem neuen US-Kollegen Mattis zusammen.

Bei dem zweitägigen Treffen in Brüssel geht es vor allem um die Lastenteilung in der Allianz. Präsident Trump verlangt von den Bündnispartnern mehr finanzielles Engagement. Die 28 Nato-Staaten hatten sich verpflichtet, ihre Verteidigungsausgaben in den kommenden Jahren auf mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu steigern. Die Verteidigungsminister dürften bei ihrem Treffen auch über die weitere Zukunft der Nato beraten. Präsident Trump hatte zuletzt den Kampf gegen den islamistischen Terror betont.