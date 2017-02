NATO USA stationiert tausend Soldaten in Polen

Im Rahmen der US-Operation "Atlantic Resolve" hat die US-Brigade bereits militärisches Gerät nach Polen verlegt. (Ingo Wagner, dpa picture-alliance)

Die USA wollen rund tausend Soldaten nach Polen verlegen.

Das Hauptquartier der US-Streitkräfte in Europa teilte mit, dass die Verbände ab Ende März durch Deutschland und Tschechien in den Nordosten Polens geschickt werden. Damit setzen die USA einen Beschluss des NATO-Gipfels im Juli um. Dort hatten sich die Mitgliedsländer geeinigt, mehrere tausend Soldaten nach Polen und in die baltischen Staaten zu entsenden. Mit Truppenstationierungen und Manövern in der Region will die NATO gegenüber Russland militärische Stärke demonstrieren. Gleichzeitig will das Bündnis weiterhin das Gespräch mit Moskau suchen.