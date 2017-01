NATO-Verstärkung Erste US-Panzerbrigade in Polen eingetroffen

In Bremerhaven wurden die US-Panzer für den NATO-Einsatz in Polen entladen. (Ingo Wagner, picture alliance / dpa)

In Polen sind rund 250 US-Soldaten mit Panzern eingetroffen.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur PAP werden sie im westpolnischen Sagan stationiert. Die Brigade gehört zu einem Einsatz, mit dem die NATO-Präsenz im Osten verstärkt werden soll. Geplant ist, insgesamt 4.000 US-Soldaten nach Polen und in weitere baltische Staaten zu bringen. Die NATO-Länder Polen, Lettland, Litauen und Estland grenzen an Russland. Wegen des Kriegs in der Ukraine hatten sie das Militärbündnis um zusätzliche Einheiten gebeten.