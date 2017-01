NATO-Verstärkung Erste US-Panzerbrigade in Polen eingetroffen

In Bremerhaven wurden die US-Panzer für den NATO-Einsatz in Polen entladen. (Ingo Wagner, picture alliance / dpa)

Im polnischen Breslau sind erste Soldaten einer zusätzlichen US-Kampfbrigade zur Stärkung der NATO-Präsenz in Osteuropa eingetroffen.

Die 250 Soldaten und zahlreiche Panzer werden nach Angaben der Nachrichtenagentur PAP im westpolnischen Sagan stationiert. Insgesamt sollen 4.000 US-Soldaten in das Land sowie in die baltischen Staaten gebracht werden. Die NATO-Länder Polen, Lettland, Litauen und Estland sehen sich nach der russischen Annektion der Krim-Halbinsel und angesichts des Konflikts in der Ost-Ukraine von Russland bedroht und hatten um die NATO-Kräfte gebeten.