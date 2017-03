Die USA haben ihre Forderung bekräftigt, dass alle Nato-Staaten bis 2024 mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben müssten.

Außenminister Tillerson sagte in Brüssel bei einem Treffen mit seinen Kollegen aus den Bündnisstaaten, er sehe diesen Richtwert als verbindliches Ziel an, um die Missionen erfüllen zu können. Bundesaußenminister Gabriel lehnte die Forderung als unrealistisch ab. Deutschland könne keinen Militärhaushalt von mehr als 70 Milliarden Euro pro Jahr erreichen. Der Sicherheitsbegriff dürfe nicht nur auf Militärausgaben reduziert werden; es müssten auch die Ausgaben für humanitäre Hilfe und Stabilisierung einbezogen werden.



Der Politikwissenschaftler Varwick von der Universität Halle-Wittenberg sagte im Deutschlandfunk, Europa könne ohne die USA sicherheitspolitisch relativ wenig leisten. Deshalb müssten die Lasten geteilt werden. Am Ende brauche man mehr Geld.



Tillerson ging bei dem Nato-Treffen auch auf Russland ein und erklärte, die Allianz müsse über eine Antwort auf die Aggression Moskaus in der Ukraine und andernorts diskutieren.