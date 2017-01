Nato Von der Leyen erhält von US-Kollege Mattis Bekenntnis zur Allianz

Eine Flagge der NATO am Hauptquartier in Brüssel. (dpa / Daniel Naupold)

US-Verteidigungsminister Mattis hat seiner deutschen Kollegin von der Leyen die Verbundenheit der Vereinigten Staaten zur Nato zugesichert.

In einem Telefonat mit der Bundesverteidigungsministerin habe er das fortwährende Engagement seines Landes in der Allianz in Aussicht gestellt, teilte das Pentagon mit. Die beiden Minister erörterten demnach auch die Bedeutung der Zusammenarbeit beider Länder. Zudem habe Mattis Deutschland für die Führungsrolle bei der Sicherung der östlichen Nato-Flanke und den Aktivitäten in Afghanistan gedankt. Auch in einem weiteren Gespräch mit dem französischen Ressortchef Le Drian habe die Bedeutung des Bündnisses im Vordergrund gestanden.



US-Präsident Trump hatte die europäischen Verbündeten kurz vor seinem Amtsantritt mit der Äußerung verunsichert, er halte die Nato in ihrer heutigen Form für überholt. Auch forderte er von ihnen eine höhere finanzielle Beteiligung.