Die Esskastanie ist der Baum des Jahres 2018.

Das teilte die zuständige Stiftung am Vormittag in Berlin mit. Nach der Fichte werde damit eine Baumart ins Bewusstsein gerückt, die in Deutschlands Wäldern nicht überall ins Auge steche, hieß es. Esskastanien wachsen unter anderem in der Pfalz in großer Menge. Sie können rund 30 Meter hoch und mehrere hundert Jahre alt werden.