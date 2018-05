Für den Naturschutz in Deutschland fehlen nach Einschätzung des Bundesumweltministeriums jährlich 900 Millionen Euro.

In einer Antwort auf eine Anfrage der Grünen heißt es, dieses Geld wäre zusätzlich notwendig, um die EU-Richtlinien zum Naturschutz umzusetzen. Hier bestehe eine Finanzierungslücke. In den Richtlinien geht es unter anderem darum, bedrohte Arten zu schützen und ihre Lebensräume zu erhalten.



Die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion, Lemke, kritisierte, der Naturschutz in Deutschland sei dramatisch unterfinanziert. Gleichzeitig flössen Milliarden in eine industrialisierte Landwirtschaft, die der Hauptverursacher für das Artensterben und die Zerstörung der Natur sei.

