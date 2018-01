Die Zahl der Vögel in der Natur schrumpft wegen der Agrarwirtschaft, wegen des Insektensterben, wegen der warmen Winter. Davor warnen Naturschützer seit Längerem. Kommendes Wochenende können Laien helfen, diese Annahme zu belegen.

Der Naturschutzbund Nabu und der bayerische Landesbund für Vogelschutz laden bundesweit zur Zählung der Wintervögel in Siedlungsräumen ein. Menschen sind aufgerufen, eine Stunde lang die Tiere am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park zu zählen und dem Nabu zu melden. Möglichst viele sollen so gemeinsam große Datenmengen erheben, um die Entwicklung der heimischen Bestände zu eruieren. Anders als bei der sommerlichen Zählung der Brutvögel interessieren sich die Experten vor allem für solche Tiere, die hierzulande überwintern und für Gastvögel. Nabu-Experte Stefan Bosch sagte im Deutschlandfunk, wegen zunehmend warmer Winter könnten weit weniger dieser Wintergäste aus Skandinavien und Nordosteuropa kommen. Auf der anderen Seite blieben typische Zugvögel im Winter zunehmend hier. Wissenschaftler hoffen auch herauszufinden, wie sich Krankheitserreger auf die heimischen Vogelbestände auswirken.



Bei der Erhebung im vergangenen Jahr zählten Freiwillige im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt etwa 17 Prozent weniger Wintervögel. Die Zählung findet zum achten Mal statt.

