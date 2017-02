Nawalny-Prozess Bundesregierung kritisiert Verurteilung von russischem Oppositionellem

Russicher Oppositioneller Alexej Nawalny bei einer Pressekonferenz im Juni 2015 (dpa/picture alliance/Yevgeny Kurskov)

Die Bundesregierung sieht die erneute Verurteilung des russischen Oppositionspolitikers Nawalny kritisch.

Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes sagte, die Regierung habe Zweifel, ob das Strafverfahren fair verlaufen sei und rechtmäßig nach der Europäischen Menschenrechtskonvention. Nawalny müsse auch künftig am politischen Leben in Russland teilnehmen können. - Ein Gericht in Kirow hatte den 40jährigen Regierungskritiker in einem Berufungsverfahren wegen Unterschlagung zu fünf Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hatte einen vorangegangenen Schuldspruch gekippt. Nawalny kündigte an, vor dem Verfassungsgericht Berufung einzulegen. Er will im kommenden Jahr bei der Präsidentschaftswahl in Russland kandidieren. Sollte das Urteil gegen ihn bestehen bleiben, wäre seine Bewerbung ausgeschlossen.