Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Russland wegen unfairer Strafverfahren gegen den Oppositionspolitiker Alexej Nawalny und seinen Bruder Oleg verurteilt.

In der heute in Straßburg veröffentlichten Entscheidung betonten die Richter, die Haftstrafen gegen die Brüder Nawalny verstießen gegen die Europäische Menschenrechtskonvention. Der Blogger und Menschenrechtsaktivist Alexej Nawalny wurde in Russland wiederholt zu Geld- und Haftstrafen verurteilt. Sein Bruder Oleg ist bis heute in einer Strafkolonie inhaftiert.



Die russische Wahlkommission bekräftigte heute den Ausschluss Nawalnys von der Präsidentenwahl 2018. Wahlleiterin Pamfilowa erklärte in Sotschi, der Oppositionspolitiker könne wegen einer Bewährungsstrafe nicht vor 2028 kandidieren.