Nazi-Morde an Behinderten

Im hessischen Hadamar ist ein Mahnmal eingeweiht worden, das an die Ermordung von Behinderten im Nationalsozialismus erinnert.

In der psychiatrischen Anstalt von Hadamar wurden ab dem Jahr 1941 insgesamt 15.000 Menschen ermordet. Die Stadt war einer von sechs zentralen Orten des sogenannten Euthanasieprogramms der Nazis. Das von dem Künstler Horst Hoheisel gestaltete Mahnmal ist ein aus Beton gegossener, begehbarer grauer Bus. Mit solchen Bussen wurden die Opfer damals in die Tötungsanstalt gebracht.



Das "Denkmal der grauen Busse" sollte ursprünglich nur bis zum kommenden Jahr in Hadamar bleiben. Bei der Einweihung sprachen sich jedoch mehrere Kommunalpolitiker dafür aus, es dauerhaft dort zu belassen.

