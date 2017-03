Die Bundesregierung hat den Nazi-Vorwurf des türkischen Präsidenten Erdogan gegen Bundeskanzlerin Merkel zurückgewiesen.

Nazi-Vergleiche seien inakzeptabel - egal, in welcher Form, sagte eine Regierungssprecherin in Berlin. Die türkische Regierung habe es in der Hand, ihre Rhetorik zu mäßigen und eine nachhaltige Beschädigung der Beziehungen abzuwenden. Der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Schäfer, warnte vor einer Eskalation. Je heftiger Deutschland zurückschlage, desto mehr gehe man der Taktik des türkischen Präsidenten und seiner Regierungspartei auf den Leim.



Erdogan hatte Bundeskanzlerin Merkel im Zusammenhang mit verhinderten Wahlkampfauftritten seiner Minister in Deutschland erstmals persönlich Nazi-Methoden vorgeworfen. Dies hatte am Abend bereits der neugewählte SPD-Parteivorsitzende und Kanzlerkandidat Schulz zurückgewiesen.