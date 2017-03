Der Nazi-Vergleich des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan im Zusammenhang mit der Absage von Wahlkampfauftritten seiner Minister in Deutschland hat Empörung ausgelöst. Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen warnte im DLF vor einer Eskalation.

Erdogan hatte am Sonntag gesagt: "Deutschland, ihr habt mit Demokratie nichts zu tun. Eure Praktiken machen keinen Unterschied zu den Nazi-Praktiken in der Vergangenheit." Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) nannte die Aussagen Erdogans "so abstrus, infam und abwegig, dass man sich ja fast die Frage stellt, ob es einem nicht zu blöd ist, das überhaupt noch zu kommentieren". Offenbar gehe es Erdogan gar nicht mehr um Wahlkampf für das Referendum über eine Stärkung des Präsidialsystems in der Türkei. "Es geht ihm jetzt darum zu provozieren. Und wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht provozieren lassen", sagte Maas. Erdogan wolle so etwas wie eine nationale Front in der Türkei aufbauen gegen den Rest der Welt.

Maas und Röttgen gegen Einreiseverbote

Maas lehnt es ab, als Reaktion Einreiseverbote für türkische Politker zu verhängen. "Ich glaube, das ist genau das, was Erdogan jetzt will." Einreiseverbote würden zwangsläufig zu einem Abbruch der diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei führen, glaubt Maas. Die Folge wäre eine weitere Eskalation, und daran könne keiner Interesse haben.

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen, lehnte ein Einreiseverbot für türkische Politiker ebenfalls ab. Er sagte im Deutschlandfunk, ein solcher Schritt würde zu einer Eskalation führen. Man sollte vielmehr die Türkei um den Respekt bitten, innenpolitische Konflikte nicht in anderen Ländern auszutragen, so der CDU-Politiker.

Erdogan legt nach

Erdogan hatte es gestern nicht bei dem einmaligen Nazi-Vergleich belassen. Am Abend erklärte er nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu in Istanbul: "Ich habe gedacht, der Nationalsozialismus in Deutschland ist vorbei, aber er geht noch immer weiter." Zu Berichten, dass er einen Auftritt in Deutschland plane, sagte Erdogan Anadolu zufolge: "Wenn ich will, komme ich morgen. Ich komme, und wenn ihr mich nicht hereinlasst oder mich nicht sprechen lasst, dann werde ich die Welt erschüttern."

Erdogan lashes out at Germany over rally bans https://t.co/gxKinTp86H pic.twitter.com/MjaoJlzVc6 — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) 5. März 2017

Die Linken-Abgeordnete Sevim Dagdelen sagte in der ARD, Erdogan betreibe eine Verharmlosung des Faschismus. "Wenn etwas hier irgendwie an den früheren Faschismus erinnert, dann ist das doch die Methode Erdogans: Nämlich Journalisten, Presse und auch die Opposition auszuschalten, seine Gewaltpolitik und gleichzeitig auch die Säuberung des Staatsapparates und seine Hetztiraden." Die Bundesregierung müsse endlich "eine rote Linie ziehen".

Türkischer Wirtschaftsminister tritt in Köln auf

In den vergangenen Tagen hatten deutsche Kommunen und Veranstalter mehrere Wahlkampfauftritte türkischer Minister abgesagt - hauptsächlich wegen Sicherheitsbedenken. Erdogan strebt ein Präsidialsystem an, das ihm deutlich mehr Macht verleihen und das Parlament schwächen würde. An der Volksabstimmung dazu am 16. April können auch im Ausland lebende wahlberechtigte Türken teilnehmen, darunter rund 1,41 Millionen in Deutschland. Bei Werbeauftritten für das Präsidialsystem könnten antidemokratische Botschaften in Deutschland verbreitet werden, sagen Kritiker. Am Sonntagabend trat der türkische Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci in Köln auf .

Erdogan konterkarierte mit seinen Äußerungen Bemühungen um eine Verständigung zwischen Ankara und Berlin. Ministerpräsident Binali Yildirim sprach am Samstag in einem einstündigen Telefonat mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über die Wahlkampfauftritte, wie Anadolu meldete. Die Türkei werde ihre "Taktik beim Wahlprogramm etwas ändern", sagte Yildirim demnach. Die Bundeskanzlerin äußerte sich noch nicht öffentlich zu den türkischen Wahlkampfauftritten, doch der Druck wird größer. "Da sehe ich auch die Kanzlerin am Zug", sagte Kraft im Interview der Woche im Deutschlandfunk.

Viele Streitfragen zwischen Merkel und Erdogan

Das Verhältnis zwischen Merkel und Erdogan wird ohnehin immer schwieriger, viele Streitfragen sind neben dem Präsidialsystem und den Wahlkampfauftritten in Deutschland dafür offen:

Der deutsche Journalist Deniz Yücel, der auch eine türkische Staatsbürgerschaft hat, sitzt in der Türkei wie weitere deutsche Staatsbürger seit dem Putschversuch in Haft.

Im Umgang mit dem Putschversuch wirft die Türkei Deutschland mangelnde Solidarität vor.

Erdogan geht restriktiv gegen die Opposition vor, Anhänger der Bewegung des islamischen Predigers Fethullah Gülen sitzen genauso in Haft wie Politiker der prokurdischen Partei HDP. Die Bundesregierung ist in der Flüchtlingspolitik zumindest teilweise auf Ankara angewiesen. Auf Initiative Merkels hatte die EU im März 2016 mit der Türkei ein Abkommen geschlossen, das die Rücknahme aller Flüchtlinge vorsieht, die von der türkischen Küste auf die griechischen Ägäis-Inseln gelangen. Seitdem ging dort die Zahl der Neuankömmlinge stark zurück. Die Türkei baut nun immer wieder Druck auf, indem sie mit einem Ende des Paktes droht.

Im Gegenzug sollte es eine Visa-Freiheit für türkische Staatsbürger in der EU geben. Die EU fordert dafür aber eine Änderung der türkischen Anti-Terror-Gesetzgebung, was Ankara ablehnt.

In dieser Woche will sich Außenminister Mevlüt Cavusoglu mit seinem deutschen Kollegen Sigmar Gabriel treffen. Der SPD-Politiker warnte vor einer weiteren Eskalation. "Wir dürfen das Fundament der Freundschaft zwischen unseren Ländern nicht kaputt machen lassen", schrieb er in der "Bild am Sonntag".

(nch/am)