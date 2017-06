Eine "Wiedergutmachung" für die Golden State Warriors nannte der amerikanische Fernsehkommentator den Titel. Schließlich standen sich voriges Jahr dieselben Teams in der Finalrunde gegenüber und die Warriors vergaben eine 3:1-Führung nach Spielen und verloren den Titel im siebten Spiel an die Cavs. Diesmal lief es anders:

Für die Warriors war dieses fünfte Spiel die zweite Chance den Sack zuzumachen und nach der Regel "Best-of-Seven" vier von sieben Begegnungen zu gewinnen. Und sie haben sie genutzt. Am Anfang führten kurz die Cleveland Cavaliers, doch dann ließen die Warriors bei ihrem Heimspiel nichts mehr anbrennen. Sie führten zeitweise mit 24 Punkten. Steph Curry zeigte seine berühmt-berüchtigten Drei-Punkte-Würfe und Kevin Durant dominierte das Spiel und holte allein 39 Punkte. Im Interview mit dem US-Sender ABC kurz nach Spielende zollte Durant auch den unterlegenen Cavs Respekt, sie hätten den Warriors "ganz schön was zu tun gegeben". Toll sei es, den Titel in einem Heimspiel zu holen.

Gegen Ende des Spiels wurde es noch einmal spannend, als die Cavaliers den Abstand zeitweise deutlich verkürzten. Doch am Schluss stand es 129:120. Damit holen die Golden State Warriors ihren insgesamt fünften Titel. Wiedergutmachung perfekt.