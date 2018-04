Das US-Software-Unternehmen Microsoft und Amazons Sprachdienst "Alexa" sind in Bielefeld mit dem "Big Brother Award" ausgezeichnet worden.

Der Negativ-Preis wird seit 2000 einmal im Jahr von der Datenschutzinitiative Digitalcourage "an die größten Datensünder" verliehen. Microsoft Deutschland wurde ausgewählt, weil sich beim Betriebssystem Windows 10 die Übermittlung von Diagnose-Daten des Computers an das Unternehmen gar nicht oder nur auf sehr kompliziertem Wege begrenzen lasse. Der US-Konzern Amazon wurde gerügt, weil sein Sprachdienst "Alexa" Sätze der Nutzer in der Cloud speichert und die Daten noch Monate später abgespielt werden können.



Ein weiterer Negativ-Preis ging an eine Softwarefirma aus Torgau, die ein Programm zum Management in Flüchtlingsunterkünften entwickelt hat. Nach Einschätzung von Digitalcourage ermöglicht es eine "Totalkontrolle" der Bewohner. Ausgezeichnet wurde außerdem das Konzept mehrerer Unternehmen für eine flächendeckend überwachte Stadt ("Smart Cities"). Die Gesundheits-App einer Firma aus Bruckmühl wurde als "Tabubruch" kritisiert. Und den insgesamt sechsten Big Brother Award erhielten die Fraktionen von CDU und Grünen im hessischen Landtag für ein geplantes neues Verfassungsschutzgesetz.



Die Veranstalter der Negativ-Preisverleihung gingen auch auf den Datenmissbrauch bei Facebook ein. Das soziale Netzwerk hatte bereits 2011 einen Big Brother Award bekommen. Die damals genannten Bedenken gegen die "massenweise Sammlung von Nutzerdaten" und gegen eine zum Standard erhobene Freigabe privater Informationen seien nach wie vor aktuell.

Diese Nachricht wurde am 21.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.