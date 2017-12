Der vom Naturschutzbund Deutschland verliehene Negativpreis "Dinosaurier des Jahres" geht an den Präsidenten des Deutschen Bauernverbands, Rukwied.

Damit werde dessen rücksichtslose Blockade einer umweltfreundlichen Agrarreform gewürdigt, teilte die Organisation in Berlin mit. Rukwied sei an einem ernsthaften Dialog mit Naturschützern etwa über das Insektensterben oder die Probleme mit dem Unkrautvernichter Glyphosat nicht interessiert.



Der Naturschutzbund vergibt den "Dinosaurier des Jahres" seit 1993 an Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die nach seiner Auffassung beim Thema Umweltschutz besonders negativ aufgefallen sind. Der Preis gilt auch als Gesprächsangebot.

