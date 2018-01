Die russische Botschaft in der US-Hauptstadt Washington hat wohl bald eine neue Adresse - und das dürfte in Russland für Unmut sorgen.

Denn die Adresse lautet "Nummer 1 Boris Nemtsov Plaza". Der Stadtrat von Washington hat sich für die Umbenennung der Straße direkt vor dem Botschafts-Komplex entschieden. Es gibt zwar noch einige kleinere Hürden, der Rat plant aber schon eine feierliche Zeremonie.



Russische Politiker sehen in diesem Vorhaben eine Provokation. Nemtsov war einer der bekanntesten russischen Oppositionellen. Er wurde vor knapp drei Jahren in Moskau erschossen. Seine Tochter setzt sich dafür ein, dass er nicht vergessen wird. Sie sagte in Washington: Die russische Regierung wolle sein Andenken ausradieren.



Für den Mord an Boris Nemtsov waren letztes Jahr fünf Tschetschenen zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Seine Familie und andere Kritiker sind davon überzeugt, dass die Tat von höherer Stelle in Auftrag gegeben wurde.

