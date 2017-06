Mehr als zwei Jahre nach dem Mord an dem russischen Oppositionellen Nemzow hat ein Moskauer Gericht die fünf Angeklagten schuldig gesprochen.

Über das Strafmaß werde am Dienstag entschieden, meldete die Agentur Interfax. In der Urteilsbegründung heißt es, es sei bewiesen, dass die Angeklagten bereits im September 2014 die Tat geplant hätten. Der Mordauftrag soll von einer Person stammen, nach der international gefahndet werde. Zudem gebe es noch andere Drahtzieher. Die Angeklagten sollen für den Mord umgerechnet 230.000 Euro erhalten haben.



Nemzows Familie vermutet die Hintermänner in der tschetschenischen Führung. Der Kremlkritiker war im Februar 2015 nachts auf einer Brücke in der Nähe des Kreml erschossen worden. Die Tat war international mit Bestürzung aufgenommen worden.