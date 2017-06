Im Moskauer Prozess um den Mord an dem russischen Oppositionspolitiker Nemzow haben die Geschworenen auch am zweiten Tag ihrer Beratungen noch kein Urteil gefällt.

Die Sitzung wurde am Nachmittag abgebrochen und auf morgen vertagt. Begründet wurde dies mit Erschöpfung der Geschworenen. Angeklagt sind fünf Männer aus Tschetschenien. Ihnen wird vorgeworfen, einen Auftragsmord ausgeführt zu haben. Nemzows Familie vermutet die Hintermänner in der tschetschenischen Führung. - Der Kreml-Kritiker Nemzow war im Februar 2015 nachts auf einer Brücke in Moskau erschossen worden. Die Tat hatte international Aufsehen erregt.