Die Grünen haben im Zusammenhang mit dem Neonazi-Konzert im thüringischen Themar vor einer Einschränkung des Versammlungsrechts gewarnt.

Die Freiheitsrechte in der Verfassung gälten auch für ihre Feinde, sagte Fraktions-Vize von Notz der Zeitung "Die Welt" - so schwierig man dies manchmal auch finden möge. Auch die innenpolitische Sprecherin der Linken-Fraktion, Jelpke, erklärte, alle geschichtliche Erfahrung zeige, dass solche Maßnahmen gerne mit dem Kampf gegen Neonazis begründet werde, dann jedoch in erster Linie Linke die Leidtragenden seien. Thüringens Ministerpräsident Ramelow hatte erklärt, es könne nicht sein, dass 6.000 Anhänger der rechten Szene als Demonstranten getarnt ein riesiges Festival feierten und Geld für ihr Netzwerk sammelten. Inzwischen ermittelt die Polizei wegen des Zeigens eines Hitlergrußes bei dem Festival. Ein entsprechendes Foto war nach dem Konzert in sozialen Netzwerken aufgetaucht.