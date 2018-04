Die EU-Staaten haben einem Freilandverbot für drei bienenschädliche Insektengifte zugestimmt.

Im zuständigen EU-Ausschuss in Brüssel sprach sich eine qualifizierte Mehrheit für den Vorschlag der Kommission aus. Auch Deutschland stimmte für den Beschluss. Demnach wird der Einsatz von sogenannten Neonikotinoiden auf Äckern verboten, in Gewächshäusern ist er weiter erlaubt. EU-Gesundheitskommissar Andriukaitis erklärte, die Gesundheit der Bienen sei von größter Bedeutung, weil sie sich auf Artenvielfalt, Lebensmittelproduktion und Umwelt auswirke.



Die Verordnung soll in den nächsten Wochen von der EU-Kommission beschlossen werden. Neonikotinoide galten seit Anfang der 90er Jahre als effizientes Mittel, um Schädlinge zu bekämpfen. Erst später ergaben Untersuchungen, dass sie für blütenbestäubende Insekten wie Wild- und Honigbienen schädlich sind.

