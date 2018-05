Die Süddeutsche Zeitung hat sich für die Veröffentlichung einer Karikatur entschuldigt.

Die Zeichnung war gestern in der Printausgabe erschienen. Der Karikaturist Dieter Hanitzsch zeigt den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in Gestalt der Siegerin des Eurovision Song Contest, der Israelin Netta. In einer Sprechblase heißt es "Nächstes Jahr in Jerusalem", dazu hält Netanjahu eine Rakete mit Davidstern in der Hand.



In einer Mitteilung "In eigener Sache" der Zeitung heißt es, die Karikatur habe innerhalb und außerhalb der Redaktion zu Diskussionen geführt. Zitat: "Der Karikaturist Dieter Hanitzsch sagt, er habe mit seiner Darstellung lediglich darauf hinweisen wollen, dass das nächste ESC-Finale 2019 in Jerusalem stattfinden soll. Trotz dieser Intention des Karikaturisten kann man die Zeichnung auch anders verstehen und als antisemitisch auffassen."



Auch der Deutsche Presserat wird sich mit der Karikatur befassen und prüfen, ob sie gegen den Pressekodex verstößt. Der Grünen-Politiker Volker Beck twitterte: "Kritisiert @netanyahu meinetwegen soviel Ihr wollt ( Gründe fallen mir wie vielen Israelis da auch reichlich ein), aber arbeitet an Eurer Bildersprache!"

