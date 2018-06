Vor dem heutigen Besuch des israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu in Berlin hat der Vorsitzende der Deutsch-Israelischen Parlamentariergruppe im Bundestag, Graf Lambsdorff, das Atom-Abkommen mit dem Iran gegen Kritik aus Israel verteidigt.

Die Rüstungskontrollen als Kern des Abkommens seien wertvoll und sollten erhalten werden, sagte Lambsdorff im Deutschlandfunk (Audio-Link).Das sollte man Netanjahu klarmachen. Eine so enge Partnerschaft wie die zwischen Deutschland und Israel halte eine Meinungsverschiedenheit aus.



Der israelische Regierungschef kommt trifft sich am Nachmittag mit Bundeskanzlerin Merkel. Themen sind neben dem Atomabkommen auch die Lage in Syrien und die bilateralen Beziehungen. Deutschland ist die erste Station seiner Reise zu wichtigen Verbündeten. Im Anschluss wird Netanjahu in Frankreich und Großbritannien erwartet.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.