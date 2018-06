Israels Ministerpräsident Netanjahu hat die Bundesregierung zu einem härteren Kurs gegenüber der iranischen Regierung aufgerufen. Der Iran rufe zur Zerstörung Israels auf, sagte Netanjahu nach einem Treffen mit Bundeskanzlerin Merkel in Berlin.

Das Land versuche, an Atomwaffen zu kommen, um dies in die Tat umzusetzen. Das werde man nicht zulassen. Merkel betonte, Deutschland und Israel seien sich einig, dass der Iran niemals Nuklearwaffen bekommen dürfe. Uneinigkeit gebe es nur über den Weg, auf dem dieses Ziel zu erreichen sei. Zugleich nannte Merkel die Rolle Teherans im Nahen Osten besorgniserregend.



Der Politologe Stephan Grigat kritisierte im Deutschlandfunk, die iranische Expansionspolitik und die Gefahr der atomaren Aufrüstung Irans werde durch das Atomabkommen nicht beseitigt. Wenn der Vertrag in der jetzigen Version weiterlaufe, sei der Iran in einigen Jahren - quasi mit Unterstützung der internationalen Staatengemeinschaft - in der Lage, Atomwaffen zu entwickeln. Nach der Aufkündigung durch die USA thematisierten nun selbst Befürworter des Abkommens die problematischen Aspekte. Allerdings seien Deutschland und Frankreich offenbar unfähig zu einer fundamentalen Wende in ihrer Iranpolitik.



Netanjahu wird nach seinem Berlin-Besuch heute vom französischen Präsidenten Macron in Paris empfangen.



Das iranische Oberhaupt Ali Chamenei hat mit massiver Vergeltung im Falle eines Angriffs gedroht und Forderungen westlicher Staaten nach einer Begrenzung des Raketenprogramms zurückgewiesen. In einer vom iranischen Fernsehen übertragenen Rede sagte Chamenei: "Einige Europäer sprechen darüber, unser defensives Raketenprogramm zu begrenzen. Ich sage den Europäern: Eine Begrenzung unseres Raketenwerks ist ein Traum, der niemals wahr werden wird." Für den Fall eines Angriffs drohte er wörtlich damit, sein Land werde zehnmal massiver attackieren. "Die Feinde wollen keinen unabhängigen Iran in der Region." Sie setzten wirtschaftliche und psychologische Kriegsführung ein. Die neuen US-Sanktionen seien ein Teil davon.

