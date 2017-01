Netzwerk der "Mutbürger" Städte- und Gemeindebund wirbt für neues Bündnis

Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. (imago stock&people)

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund fordert einen Pakt der Bürger für Toleranz und Zusammenhalt.

Kommunen, Länder, Bund, Kirchen und Gewerkschaften sollten in einem solchen Bündnis gemeinsame Strategien gegen Hass und Ausgrenzung entwickeln, sagte Hauptgeschäftsführer Landsberg der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Notwendig sei eine Geschäftsstelle, die dieses Netzwerk so genannter "Mutbürger" betreue und vereinbarte Strategien umsetze, zum Beispiel mit der Bundeszentrale für politische Bildung. Vorbild könne die Aktion "Gesicht zeigen" sein, mit der rechtsextremen Strömungen in Deutschland begegnet werde, erklärte Landsberg.