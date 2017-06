Zeitungen unterliegen den Pressegesetzen. Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Fernsehen – auch bei uns im Deutschlandfunk – gibt es zusätzlich Gremien, in denen gesellschaftlich relevante Gruppen die journalistische Arbeit kontrollieren. Und das ist gut so und hat nichts mit Zensur, sondern viel mehr mit der gesellschaftlichen Rolle zu tun, die Medien in einer Demokratie wahrnehmen: Sie sollen ihre Nutzer zu eigener Meinung und eigenen Entscheidungen befähigen. Hass, Herabwürdigung, Aufstachelung, Rassismus, Sexismus, Homophobie haben dort nichts zu suchen und werden, wo sie strafbewehrt sind, auch zu Recht geahndet.

Das gilt seit heute auch für kommerzielle Unternehmen wie "Facebook", das sich gern als "soziales Medium" sieht – tatsächlich aber nichts anderes als eine weitgehend unkontrollierte Plattform für den Abwurf von Meinungen für jeden ist, der eine zu haben glaubt. Die Bundesregierung glaubt nun, diese Aktivitäten von inzwischen weltweit mehr als zwei Milliarden Menschen durch ein Gesetz in den Griff zu bekommen:

Verstoß gegen die Menschenrechte?

Den milliardenschweren internationalen Konzernen drohen Geldstrafen in Millionenhöhe, wenn sie nicht endlich selbst tätig werden – und konkrete Ansprechpartner in Deutschland benennen. Das heute beschlossene Gesetz enthält aber mindestens einen zentralen Fehler: Es überlässt die Entscheidung darüber, was – laut Gesetzestext innerhalb kurzer Zeit – zu löschen ist, den Betreibern der Websiten selbst. Zu Recht haben deshalb zahlreiche Verbände vor der Gefahr gewarnt, dass dadurch einer Zensur aus vorauseilendem Gehorsam und Angst vor Strafe Tür und Tor geöffnet werden kann: Weil vorsichtshalber auch vollkommen legale Inhalte verschwinden könnten.

Diese Kritiker sehen eine Verletzung der in der Verfassung garantierten Meinungsfreiheit, wenn der Täter selbst zum Richter wird. Der Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen spricht gar von einem Verstoß gegen die Menschenrechte. Auf Wiedersehen in Karlsruhe?

Thema wird weiter an Bedeutung gewinnen

Eine staatliche Zensurbehörde wäre nicht die Alternative gewesen. Eine ruhige und breite gesellschaftliche Debatte dagegen schon. Darüber nämlich, was überhaupt gelöscht werden sollte. Nicht jede Polemik ist strafwürdig. Die Grenzen zwischen Satire und Beleidigung sind häufig fließend – das hat zuletzt der Fall Jan Böhmermann gezeigt. Rechtswidrigkeit hängt immer auch vom Kontext ab. Zwischen Fürsorge und Zensur liegen oft nur Nuancen. Die aber werden die betroffenen Konzerne kaum feinnervig differenzieren können und wollen.

Und der Bundesregierung war offenbar ein hektisch beschlossenes Gesetz in der letzten Sitzung vor dem Wahlkampf wichtiger als durchdachte und breit akzeptierte Regelungen. Dafür aber ist das Thema zu wichtig – und wird es immer noch wichtiger werden.