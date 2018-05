In Neubrandenburg wird am Samstag an die Schließung des "Speziallagers Nr. 9 Fünfeichen" des sowjetischen Geheimdienstes NKWD vor 70 Jahren erinnert.

Das Lager war von 1945 bis 1948 eines der größten NKWD-Lager in Deutschland. Etwa 15.000 Menschen wurden meist ohne Gerichtsverfahren interniert. Rund 5.000 von ihnen starben an Hunger, Krankheiten oder auch Folgen von Misshandlung.



Die Leiterin der Arbeitsgemeinschaft Fünfeichen, Lüdtke, sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), für die noch lebenden ehemaligen Häftlinge sei es ein wichtiger Tag. Von den zur Zeit noch 77 ehemaligen Inhaftierten wollten 13 zu der Gedenkveranstaltung kommen. In Fünfeichen seien Menschen aus allen Bevölkerungsgruppen einfach weggesperrt worden und daran oftmals nervlich kaputtgegangen. Den Freigelassenen sei es verboten gewesen, in der DDR-Zeit über ihre Erlebnisse zu sprechen.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.