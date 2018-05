Die Deutsche Bahn führt ab August einen neuen Sparpreis ein.

Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, sollen im Fernverkehr in Zukunft dauerhaft Fahrkarten ab 19,90 Euro als sogenannter "Super Sparpreis" verkauft werden. Bislang gab es diesen Tarif nur als befristete Aktion. Auch das "City Ticket" wird demnach ausgeweitet. Bislang ist es an eine BahnCard gebunden. Künftig sollen alle Fahrscheine für IC, EC oder ICE ab einer Strecke von 100 Kilometern die freie Fahrt im Nahverkehr an Start und Ziel beinhalten.

