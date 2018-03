Die neuen Bundesminister müssen nach Ansicht des Publizisten Hugo Müller-Vogg vor allem Führungsqualitäten haben.

Müller-Vogg sagte im Deutschlandfunk, die Fähigkeit, organisieren, inszenieren und motivieren zu können, sei wichtiger als Sachkompetenz. Es seien schon Fachleute in einem Ministerium gescheitert, weil sie die politischen Mechanismen nicht beherrschten. Die neuen Minister müssten Polit-Profis sein und das Ressort auch mal wechseln können, so Müller-Vogg weiter. Man müsse zuallererst ein großes Haus führen können. Als Minister müsse man zudem sowohl gebraucht als auch gefürchtet werden. Wäre er Regierungschef, würde Müller-Vogg sich seine ärgsten Widersacher ins Kabinett holen, sagte er.



Er begrüßte die Besetzung des Familienministeriums mit der bisherigen Neuköllner Bezirksbürgermeisterin Franziska Giffey. Da die SPD-Politikerin aus der Kommunalpolitik komme, wisse sie, was es für Gesetzesvorhaben brauche. Für das Außenamt - und damit Heiko Maas (SPD) - brauche es vor allem Ausdauer. Über die neue CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer sagte Müller-Vogg: "Das ist zum ersten Mal seit langer Zeit wieder ein Generalsekretär, der sich als General betrachtet und nicht als Sekretär." Merkel habe sie im Team haben wollen, aber kein Ministerium für sie gehabt. Nur deswegen sei Kramp-Karrenbauer Generalsekretärin geworden.

Diese Nachricht wurde am 11.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.