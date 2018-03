Die Opposition im Bundestag hat das Regierungsprogramm von Union und SPD kritisiert.

AfD-Bundessprecher Meuthen sagte in Berlin, der zentrale Erfolg der CDU scheine darin zu bestehen, dass Merkel Bundeskanzlerin bleibe. Programmatisch hätten sich die Sozialdemokraten durchgesetzt. Die Vorsitzende der Linkspartei, Kipping, sprach von einer verfehlten Arbeits- und Sozialpolitik. FDP-Chef Lindner erklärte, der Koalitionsvertrag vernachlässige die breite Mitte der Gesellschaft. Grünen-Chefin Baerbock monierte, der Klimaschutz komme nicht vor.



Die Partei- und Fraktionsspitzen von Union und SPD hatten am Nachmittag ihren Koalitionsvertrag unterzeichnet. Die CDU-Vorsitzende Merkel sagte, es habe sich gelohnt, miteinander zu ringen, auch im Geiste des gegenseitigen Respekts. Dem Auftrag, eine stabile Regierung zu bilden, sei man gerecht geworden. Der kommissarische SPD-Vorsitzende Scholz betonte, es sei ein gutes Zeichen, dass die Europapolitik eine so große Rolle in dem Koalitionsvertrag spiele. CSU-Chef Seehofer nannte das Dokument inhaltsstark. Damit habe man einen Interessensausgleich zwischen den drei Volksparteien herbeigeführt. Die Parteivorsitzenden hatten zuvor betont, dass sie sich um eine Angleichung der Lebensverhältnisse in Deutschland bemühen wollten. Merkel nannte als Ziel der Bundesregierung, das Wohlstandsversprechen in Zeiten der Globalisierung und Digitalisierung zu erneuern. Der Wohlstand des Landes müsse bei allen Menschen ankommen.



Alle Beteiligten äußerten die Erwartung, dass die neue Große Koalition für die volle Legislaturperiode halten wird. Merkel soll am Mittwoch vom Bundestag zum vierten Mal zur Kanzlerin der Bundesrepublik gewählt werden.

Diese Nachricht wurde am 12.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.