EU-Ratspräsident Tusk hat Bundeskanzlerin Merkel zu ihrer vierten Amtszeit gratuliert.

Die Europäische Union stehe vor großen Herausforderungen und er freue sich, Merkel beim EU-Gipfel in der kommenden Woche zu empfangen, erklärte Tusk in Brüssel. Der französische Staatschef Macron forderte die neue Bundesregierung auf, mit ihm gemeinsam auf eine grundlegende Reform der EU hinzuarbeiten. Bundeskanzlerin Merkel reist bereits am Freitag zum Antrittsbesuch nach Paris.



Auch Russlands Präsident Putin gratulierte Merkel zu ihrer Wiederwahl. Er hoffe auf eine gute Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern, teilte der Kreml in Moskau mit.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.